Servizio civile digitale La corsa per 4 posti

Domande ancora aperte. Nell’ambito del servizio civile digitale universale, sono stati finanziati tre progetti del Comune di Santa Croce sull’Arno per un totale di 18 volontari che prenderanno servizio anche in altri Comuni (Castelfranco di Sotto, Empoli, San Miniato, Santa Maria a Monte, Fucecchio e Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa). Il primo progetto è dedicato alla cultura digitale, un aiuto alla cittadinanza per acquisire strumenti e competenze digitali. Il secondo, invece, all’educazione digitale: uno sportello per orientare l’utente ai servizi comunali online (2 posti all’Urp del Comune di Fucecchio). Il terzo al sociale digitale: la digitalizzazione come opportunità di inclusione (2 posti all’InformaGiovani di Fucecchio) L’obiettivo è innalzare il livello delle competenze digitali e favorire l’accesso ai servizi online della pubblica amministrazione. Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma ’Domanda on line’ (Dol) all’indirizzo https:domandaonline.serviziocivile.it. La scadenza per le domande è fissata al 14 settembre.