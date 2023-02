Servizio civile, tanti posti ma pochi candidati

Servizio civile

Empoli, 13 febbraio 2023 - "Ragazze e ragazzi, stiamo aspettando voi!". L’invito arriva dall’Anpas empolese, un messaggio che però potrebbe riguardare tante altre associazioni. La notizia è che i termini per candidarsi al servizio civile universale delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino sono stati prorogati. E non è un caso isolato. Le chiamate rivolte agli under 28 sono tante sul territorio: le associazioni pubblicano i bandi, ma le candidature scarseggiano. Da qui l’esigenza di ampliare la forbice temporale e provare a richiamare l’attenzione, nuovamente, sull’importanza del servizio civile come opportunità di crescita e formazione. Le Pubbliche Assistenze hanno a disposizione 16 posti per due progetti attivi: a Empoli in 12 saranno selezionati per ’Assistenza e Soccorso’ mentre altri due posti sono dedicati a ’Info Toscana Salute’. Altri due sono previsti nella sede di Castelfiorentino. C’è tempo fino alle 14 del 20 febbraio per fare domanda. A chi entrerà in servizio (durata di 12 mesi per 25 ore settimanali) è corrisposto un compenso di 440 euro. E pare sia proprio l’aspetto economico a disincentivare i ragazzi. Motivo questo, che potrebbe spiegare i diversi posti ancora vacanti. A Montelupo Fiorentino stessa storia. Anche qui la scadenza per fare domanda è stata prorogata al 20 febbraio. L’iniziativa ’Connettiamoci al Mmab: cultura in primo piano’, impegna 6 volontari nelle attività del Museo della ceramica e della biblioteca. Il Comune invece cerca 4 giovani da inserire nei settori della comunicazione e social, dei servizi e dell’ufficio eventi. Sono 26 in totale, dunque, i posti ancora disponibili. Ma in pochi si fanno avanti.