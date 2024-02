Servizio civile, al via le selezioni. Ci sono 6 posti alla Misericordia

Posti alla Misericordia di Vinci attraverso il servizio civile. Il bando è online e prevede la possibilità per 6 giovani, dai 18 ai 29 anni, di svolgere il servizio alla Misericordia di Vinci. Due posti sono riservati a giovani con basso livello di scolarizzazione. Le figure che faranno richiesta e supereranno le selezioni saranno impiegate per attività socio-sanitarie per 25 ore settimanali, per 12 mesi e riceveranno un assegno mensile di 507,30 euro. Inoltre, riceveranno la formazione generale e specifica necessaria per lo svolgimento delle loro mansioni. Per conoscere i progetti e le modalità di adesione è possibile consultare l’apposita area sul sito https://www.misericordie.it/bando-giovani-2023. Per informazioni chiamare il numero 0571 56692.