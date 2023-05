Servizio al bancone del bar Con contratto di sei mesi

Si ricerca addetto al banco barpasticceria da inserire all’interno di attività empolese. La risorsa si occuperà di accoglienza clienti, gestione ordinazioni, preparazione e somministrazione di cibi e bevande, servizio al bancone e ai tavoli, gestione cassa e pagamenti, pulizia e manutenzione ordinaria. Richiesto il possesso dell’attestato Haccp. Previsto inserimento con contratto a tempo determinato di durata 6 mesi con finalità di trasformazione a tempo indeterminato. Richiesta minima esperienza nella mansione. Prevista possibilità di spostamento per sostituzioni di colleghi presso il punto vendita nel comune di San Miniato in provincia di Pisa. E’ possibile candidarsi per la posizione entro il 6 giugno, sul portale di Toscana Lavoro.