Servizi dell’infanzia Ecco la graduatoria

ll Comune di Vinci ha reso nota la graduatoria per ammissioni e liste d’attesa per la sotto-graduatoria dei “piccoli” del nido d’infanzia “Piccino Picciò” per il 20232024. La graduatoria provvisoria si può consultare sul sito del Comune. "Si tratta di un servizio importante per tutta la cittadinanza - ha detto l’assessore alla pubblica istruzione di Vinci Chiara Ciattini -. Così possiamo offrire opportunità a tante famiglie". Gli eventuali ricorsi degli aventi diritto dovranno pervenire all’Ente entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente atto, decorsi i quali la suddetta graduatoria diventerà definitiva. I ricorsi dovranno avere motivata nota scritta e potranno essere indirizzati al Responsabile del Settore Servizi alla Persona del Comune di Vinci all’indirizzo [email protected]