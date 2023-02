"Serviva un punto di riferimento a sinistra" Cucini l’aveva capito: "Elly, la carta vincente"

di Tommaso Carmignani

I maligni stanno già cominciando a dire che il Pd è riuscito a perdere perfino giocando in casa. Il motivo è che nella partita delle primarie, quasi tutti i dirigenti e gli amministratori si erano schierati con Bonaccini, mentre la vittoria – netta e senza appelli – è andata ad Elly Schlein. Un particolare che ha caratterizzato anche l’Empolese Valdelsa, dove tutti i sindaci erano schierati al fianco dell’attuale presidente dell’Emilia Romagna. Tutti tranne uno, perché a sostenere la mozione della giovane neo segretaria Dem c’era il primo cittadino di Certaldo, Giacomo Cucini. Un risultato che fa il paio con la nomina a segretario regionale di Emiliano Fossi, ex sindaco di Campi Bisenzio noto soprattutto per le battaglie al fianco degli operai della ex Gkn.

Cucini, si aspettava un exploit del genere di Schlein e Fossi?

"Dico la verità, non sono mai stato troppo preoccupato. Parlando con le persone – spiega lo stesso Cucini – abbiamo avvertito fin da subito la voglia di cambiamento. Le persone volevano un interlocutore credibile, ma anche un punto di riferimento a sinistra che forse in questi anni era un po’ venuto meno".

Quindi si sentiva ottimista?

"Il forte consenso nei confronti di Elly Schlein c’era, anche se poi parlavano i sondaggi. E probabilmente non immaginavamo un successo così".

Un dato chiaro è che la cosiddetta base ha votato all’opposto rispetto al gruppo dirigente: che segnale è per l’Empolese Valdelsa?

"E’ un avvertimento al partito. Significa che c’è bisogno di cambiare ed evolversi: tornare ad essere credibili. Il nostro è un elettorato che fa le sue riflessioni, è attento alle notizie all’attualità. Non penso che sia una bocciatura per nessuno, ma solo una valutazione".

In che senso?

"Queste primarie hanno dimostrato che esisteva una sconnessione con tanti mondi al di fuori dal partito, ma se questi riconoscono una soluzione alternativa possono tornare con noi".

A livello locale, ma soprattutto regionale e nazionale, non teme che anche Elly Schlein possa rimanere vittima delle correnti?

"Noi veniamo da anni di scontri, anche se negli ultimi anni abbiamo saputo essere più unitari. Le divisioni tra correnti ci sono stati, ma è stata forte anche la perdita di consenso nelle ultime due elezioni politiche. Anche in Toscana,per quanto il governo della Regione sia a guida Pd, c’è stato un calo. E’ un campanello d’allarme importante e credo che questa sia un’ultima chiamata".

Sta dicendo che non è più tempo per le cosiddette guerre tra bande?

"Gli elettori hanno dato una linea chiara che deve essere rispettata con intelligenza da tutti. Dobbiamo fare un percorso unitario e definirlo passo passo. Credo che l’approccio umano che è tipico di Elly Schlein sia in grado di centrare questo obiettivo e tenere il partito unito".

Cosa si aspetta, quindi?

"Che venga rispettata la linea politica individuata dal nuovo segretrario, anche con un cambio graduale di classe dirigente a beneficio di persone giovani e donne"

Il fattore Schlein, anche nell’Empolese Valdelsa, può farvi tornare a guadagnare consensi e iscritti?

"È già successo nell’ambito dei comitati. Elly ha avuto un merito: quello di far tornare vicino al partito tante persone. Ha ridato entusiasmo e ha riavvicinato tante facce nuove, soprattutto giovani. Questo porterà linfa in più al partito: è importante aumentare consenso, tornare a riempire i circoli e fare discussioni sul territorio con persone che si muovano da protagoniste".