"Serve più cura: l'Erba alta nei Fossi di Empoli"

EMPOLI

Erba alta e piante che prosperano incontrollate nei fossi lungo le carreggiate delle strade cittadine. La questione è stata sollevata da più parti nell’ultimo periodo e l’ultima segnalazione, solo in ordine di tempo, è arrivata da via di Bucarello, una traversa di via Piovola. Siamo in periferia lungo l’arteria che porta alla frazione di Villanova, poco prima del polo informatico della Sesa. "Siamo in una strada vicinale e per questo di non interesse per il Comune – esordisce Vittorio Secchi, un residente – ma il consorzio idraulico noi lo paghiamo come tutti per il mantenimento del territorio in sicurezza. E gradiremo che ogni anno le fosse di scorrimento delle acque piovane fossero ripulite, per evitare possibili disastri come inondazioni, danni alle cose o peggio ancora".

Al di là della pericolosità nel percorrere la strada, a causa di una scarsa visuale all’incrocio con la via principale, questa situazione creerebbe chiaramente difficoltà al deflusso delle acque piovane, qualora si dovessero ripetere i forti temporali degli scorsi mesi. "Abbellire con nuove piante alcune zone della città è sicuramente una buona pratica – conclude il residente di via Bucarello – ma il Comune dovrebbe anche obbligare i proprietari dei terreni adiacenti a questa strada a mantenere le fosse pulite. Non ci interessano tante parole dopo tutto quello che sta succedendo sempre più spesso, ma ci interessa che si faccia quello che serve per stare in sicurezza".