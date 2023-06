“Serata Estiva“ Orchestra d’archi in Collegiata

“Serata Estiva Italiana“. Questo il titolo del concerto che l’Orchestra d’archi Vivaldissimo eseguirà martedì 11 luglio alle ore 21.30 nella splendida cornice del Chiostro della Collegiata. In programma opere di Corelli, Vivaldi, Saint-Saëns, Purcell e Derungs, con grandi giovani solisti. Nella seconda parte del concerto, un variopinto bouquet di ardenti e solenni melodie provenienti dalla Grecia e dalla Macedonia permetterà al pubblico di immergersi nel mondo completamente diverso dei Balcani.

L’orchestra d’archi Vivaldissimo costituisce il quarto dei cinque livelli della formazione orchestrale congiunta della Scuola Cantonale di Wattwil, del Canton San Gallo in Svizzera, nel distretto del Toggenburgo del quale è capoluogo, e della Scuola di Musica del Toggenburgo. Ovunque l’ensemble si sia esibito finora, ha impressionato per il suo fresco carisma musicale, la gioia di suonare e una capacità tecnica già ben sviluppata. I giovani strumentisti, di età compresa tra i dieci e i diciotto anni, provano e fanno musica sotto la direzione di Hermann Ostendarp.

Nello specifico il programma del concerto “Serata Estiva Italiana“ prevede l’esecuzione di Arcangelo Corelli (Concerto grosso in fa maggiore, op. 6 Nr. 2 per due violini, violoncello, archi e continuo), Camille Saint-Saëns (Romanza per violoncello e archi op. 36), Antonio Vivaldi (Concerto per violino e archi), Gion Antoni Derungs (Sechs rätoromanische Volkslieder op. 76a per clarinetto e orchestra d’archi), Henry Purcell (A Midsummer Night’s Dream per archi) e Suoni dei Balcani (Griechenland Tsakonikos – Magkiko – Kozanis – Mazedonien – Imate Li Vino). Per quanto riguarda, invece, la composizione dell’Orchestra d’archi Vivaldissimo, questa è formata da Alvin Scheiwiller, Lisette Akeret e Livia Gamma ai violini; Thea Pestalozzi al violoncello e Michele Toninelli al clarinetto con Hermann Ostendarp nel ruolo di direttore. Per informazioni, rivolgersi al Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, in piazza della Vittoria, 16, telefonando al numero 0571 711122 o scrivendo una email all’indirizzo [email protected] L’ingresso è gratuito.