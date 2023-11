Serata d’impresa. Gran cerimonia finale per assegnare il premio al negozio dell’anno

La data c’è già. La ’X’ sul calendario è per lunedì 11 dicembre. Nella cornice del Natale, è immancabile l’appuntamento con il galà ’Serata d’Impresa’ che chiuderà di fatto il contest de ’La vetrina più bella’. Si torna al Palazzo delle Esposizioni di piazza Guido Guerra a Empoli per conoscere chi si è aggiudicato la vittoria nel gioco lanciato da La Nazione. "Durante la cena, il premio riservato al negozio dell’anno, quello più votato e più rappresentativo del Natale 2023 - anticipa Gianluca D’Alessio di Confesercenti Empolese Valdelsa - E anche qualche riconoscimento particolare ai commercianti che hanno saputo distinguersi".

Una serata di bilanci e di premi per sostenere il commercio che è tessuto importante di una città laboriosa e proiettata al futuro come Empoli. Un tessuto che La Nazione ha deciso di sostenere, sfruttando l’atmosfera del Natale, e invitando i cittadini, clienti e amici delle botteghe empolesi a giocare esprimendo la propria preferenza. Le urne all’interno delle quali, nelle settimane di durata del contest, saranno raccolti i tagliandi pubblicati sulle pagine del nostro giornale, verranno svuotate per il conteggio finale. Nell’edizione 2022 la serata di festa di Confesercenti ha portato sul palco il primo classificato, lo storico gioielliere di Empoli, Alino Mancini, che ha fatto incetta di consensi. Il secondo posto è andato ad ’Icon Store’ e il terzo ad un altro esercizio di lungo corso della città, ’Elio Sport’. Tra applausi e brindisi di fine anno, un’occasione per rinnovare lo spirito di squadra tra piccole e medie imprese della città. Chi la spunterà stavolta?