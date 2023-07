Serata a Cerreto Guidi a sostegno degli alluvionati: 5mila euro per Faenza In occasione della Sagra del papero e del cinghiale, è stata organizzata una cena per raccogliere fondi da destinare alle popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia Romagna. 5mila euro sono stati consegnati all'associazione per aiutare la popolazione di Faenza. Un gesto di solidarietà importante.