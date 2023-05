Gestione illecita di rifiuti speciali, sequestrati 800 chili di inerti: denunciato il trasportatore

Cerreto Guidi (Firenze), 29 aprile 2023 – Ancora un camion "pizzicato" a trasportare rifiuti senza avere i titoli previsti dalla normativa. A finire nei guai è stato il conducente del mezzo, un soggetto – si apprende – di origini straniere residente nella zona. I militari della stazione carabinieri forestale di Empoli lo hanno controllato nel corso di un servizio mirato alla gestione (raccolta e trasporto) di rifiuti. Durante i controlli i carabinieri hanno intercettato in via Provinciale Cerretese nel comune di Cerreto Guidi, un autocarro marca Iveco che trasportava rifiuti derivanti da demolizione edile. Il carico consisteva in rifiuti speciali non pericolosi, classificati inerti, derivanti da demolizione o ricostruzione di lavori edili, per un quantitativo stimato di circa 800 chilogrammi. Fatti i relativi accertamenti, con l’utilizzo di strumentazione tecnologica e consultazione di banche dati, l’automezzo in questione è risultato non avere la necessaria iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali per il trasporto dei rifiuti in questione, e lo stesso veicolo non risultava inserito in alcuna autorizzazione legittimante tale attività, comprensiva degli estremi identificativi e dell’idoneità tecnica del mezzo utilizzato per il trasporto.

Alla luce degli accertamenti effettuati quella posta in essere dall’imprenditore – secondo i militari – si è configurata come attività di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi, ed è quindi stata sanzionata secondo quando precede in materia il testo unico ambientale. Così è scattato il sequestro penale del veicolo, della carta di circolazione e dei rifiuti. Il trasportatore, invece, è stato segnalato all’autorità giudiziaria per le determinazioni che intenderà prendere al riguardo. La scorsa settimana sotto la lente – nell’ambito della stessa tipologia di controlli – era finito un autocarro che aveva il cassone pieno di rifiuti metallici non pericolosi, per un quantitativo stimato di 700 chilogrammi.

Anche in quel caso dal controllo era emerso che il veicolo non risultava avere la necessaria iscrizione all’albo nazionale gestori ambientali per il trasporto dei rifiuti e lo stesso veicolo non risultava inserito in alcuna autorizzazione legittimante tale attività. Da qui il sequestro del veicolo, della carta di circolazione, dei rifiuti e la segnalazione del trasportatore all’autorità giudiziaria.