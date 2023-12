Sepideh Sarlak si racconta in “Respiro“

MONTESPERTOLI

Dalla propria guarigione dal Covid alle proprie radici. Questi i punti cardine della mostra d’arte intitolata “Respiro” di Sepideh Sarlak (nella foto), che è stata allestita al Loft 19 di Montespertoli presso il locale circolo Fermoimmagine, grazie alla Comunità del Cibo dei Grani Antichi e all’assessorato alla Cultura del Comune di Montespertoli. L’esposizione è infatti la testimonianza visiva della guarigione dell’autrice dal virus che ha causato la pandemia degli scorsi anni, un viaggio dalla frenesia urbana alla natura sacra, esplorando la propria espressione attraverso frammenti naturali. La mostra presenta anche opere della serie “I miei tappeti persiani”, un omaggio alle radici iraniane di Sepideh Sarlak. La sua arte si manifesta in forme di colore, fili, stoffe morbide, creando opere intrise di speranza, spiritualità e magia. Le opere possono essere visitate venerdì prossimo, venerdì 29 e sabato 30 dicembre dalle 17 alle 19. Stesso orario per l’ultimo giorno di apertura sabato 6 gennaio. La mostra, oltre alle aperture in presenza, sarà visibile dall’esterno tutti i giorni tramite luci temporizzate. La giovane artista iraniana, dopo essersi diplomata in grafica presso il liceo artistico Honarhaie Tajasomi di Tehran, in Iran, si è trasferita in Italia per studiare arte, conseguendo poi con lode la laurea in pittura presso l’Accademia di belle arti di Firenze.