"Senza telefono e senza Rete. Viviamo isolati da giorni"

Si trovano senza linea telefonica e senza connessione internet da oltre una settimana, con tutti i disagi che ciò comporta anche in termini lavorativi. Questa la situazione che stanno vivendo almeno una ventina di persone che vivono in un condominio di via Virginio, ma il disservizio sembrerebbe riguardare anche altri edifici della zona. Stando a quanto fatto presente dai residenti, tutto sarebbe iniziato circa dieci giorni fa e il loro sospetto è che alla base dei disservizi possa esserci, dicono, "un danno accidentale causato ai cavi della fibra ottica dagli operai che stavano effettuando un intervento sul marciapiede". E tutti i condomini, nei giorni scorsi, hanno segnalato più volte la criticità riscontrata a Telecom. "La prima segnalazione che abbiamo inoltrato risale allo scorso 20 febbraio – ha spiegato una residente, Patrizia Pandolfi –. Il fatto è che allo stato attuale siamo isolati perché già in condizioni normali il segnale telefonico è debole e la fibra è anche l’unico mezzo che abbiamo per poter telefonare o inviare messaggi. C’è chi ha la reperibilità, ma in queste condizioni non può lavorare: io stessa sono tornata a dormire da mia madre... Sappiamo che gli addetti si sono già attivati e che stanno lavorando per risolvere l’inconveniente. Vorremmo però avere qualche rassicurazione in più".