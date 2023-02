"I fenomeni di bullismo e cyberbullismo rappresentano due tra i principali problemi con le quali i preadolescenti e gli adolescenti si trovano a far fronte nei loro contesti di vita quotidiana - spiega la psicologa Valeria Paganelli - Come reso noto dal rapporto Istat del 2014 riguardante il bullismo in Italia, più del 50% dei ragazzi e delle ragazze, di età compresa tra gli 11 e i 17 anni, hanno subìto forme di bullismo e cyberbullismo nell’arco dei 12 mesi precedenti". Il lavoro del Centro Lilith prosegue senza sosta. Negli ultimi mesi i progetti di sensibilizzazione hanno toccato le scuole superiori di Empoli coinvolgendo tutte le classi prime dell’Iis Virgilio tra classico, linguistico e artistico e 8 classi dell’Istituto Pontormo. E ’[email protected] Connessi’ invece si sta svolgendo proprio in questi mesi all’istituto Checchi di Fucecchio, con tutte le 11 classi prime. A breve, toccherà alla scuola media di Sovigliana e a una classe della primaria Leonardo Da Vinci. Cosa poter fare per arginare il fenomeno? "La strategia migliore è la prevenzione - concludono le psicologhe - E’ importante fornire ai ragazzi e alle ragazze le informazioni necessarie per compiere scelte consapevoli e responsabili". Numeri alla mano, secondo una recente indagine dell’Agenzia regionale della sanità, le modifiche relazionali imposte dalla pandemia nel corso dell’anno scolastico 202122 hanno ridotto la diffusione del bullismo tradizionale: fra i ragazzi e le ragazze fra i 14 ed i 19 anni in Toscana il 16% (contro il 22,3% del dato italiano) dichiara di aver subito prepotenze nel corso dell’ultimo anno. I contenuti? Di carattere etnico, omofobo o legato all’identità di genere.

Y.C.