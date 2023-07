"Sempre presente e disponibile"

"Se ne è andato oggi in punta di piedi un grande uomo – si legge in un comunicato congiunto di Anpi, Auser, Spi-Cgil e Sezione Soci Coop –. Finito il mandato di sindaco si è da subito prodigato nel portare avanti e far crescere il tessuto associativo della sua Castelfiorentino". È stato uno dei fondatori dell’Anpi, di cui era tutt’ora presidente onorario."Mario ha sempre lasciato un segno tangibile – si legge ancora –, persona con una grande cultura, sempre disponibile e rispettoso verso tutti, Mario era sempre presente, anche negli ultimi anni nonostante l’età che avanzava. Leggendo i molti commenti di cordoglio sui social notiamo quanti ragazzi ormai cresciuti ricordano ancora le sue lezioni sulla Costituzione, sulla Resistenza e sulla Memoria che ha portato avanti nelle scuole fino a quando le forze glielo hanno permesso".