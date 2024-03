’Semplicemente Odv’ vuol crescere. I Comuni sono pronti a sostenerla

Il futuro di una realtà che svolge un ruolo importante sul territorio. Si tratta di Semplicemente Odv, la onlus senza scopo di lucro che, grazie all’impegno dei volontari e ai progetti che porta avanti, offre assistenza per qualunque tipo di difficoltà, sia essa fisica, sociale o economica.

Questa realtà è stata al centro di un momento di incontro e confronto per fare sempre più rete tra le amministrazioni locali e il mondo del sociale. All’incontro, che si è tenuto in Comune di Fucecchio, hanno partecipato gli amministratori, il fondatore di Semplicemente Odv Piero Giotti e i rappresentanti delle amministrazioni dei Comuni limitrofi, ovvero Nada Braccini, assessore al sociale di Santa Croce sull’Arno, Maria Angela Castagnoli, assessore al sociale di Cerreto Guidi e Marina Remorini, consigliera comunale di Montopoli Val d’Arno. Presente, inoltre, Rita Petrella, assistente sociale della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa. Non presenti a causa di impegni di lavoro, ma disponibili ad intraprendere questo percorso insieme, gli assessori alle politiche sociali Giulia Profeti, Comune di San Miniato, Chiara Bonciolini, Comune di Castelfranco, e Linda Vanni, Comune di Montopoli.

Un tavolo di confronto nel quale è emersa la volontà, da parte di Semplicemente Odv, di estendere i propri progetti e i propri servizi anche ai cinque comuni limitrofi. "Ad oggi la nostra onlus porta il proprio aiuto a circa 700 famiglie sparse nei sei Comuni – dice Giotti –, ma per riuscire a mantenere la nostra operatività, che si basa sul volontariato, è necessario trovare degli aiuti economici da parte delle amministrazioni comunali". "È necessario sostenere con tutte le nostre forze questa associazione – prosegue l’assessore Emiliano Lazzeretti – e credo che ciascuna amministrazione comunale possa dare il proprio contributo".