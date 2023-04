Debutto sul palcoscenico del Teatro di Castelfiorentino per la nuova compagnia locale nata in seno all’associazione TeatroCastello. Domani alle 21 Gli Indisciplinati poteranno infatti in scena "Sei personaggi in cerca di dottore", con la regia di Diego Conforti e Greta Cappelli (nella foto). Una sala d’aspetto di uno studio medico e una segretaria sui generis, accolgono sei persone costrette a sopportare reciprocamente le loro stranezze mentre attendono la celebre Dottoressa Rossetti che tarda ad arrivare. All’apertura del sipario Lapo Corsi interpreterà Marco, Eva Fabbrizzi sarà Giulia, Irene Fabbrizzi darà voce a Bianca, mentre Gloria Giovannoni si metterà nei panni di Tiffany e Lara Matteoli avrà il ruolo di Maria Chiara. Infine, i personaggi Sofia ed Elena saranno interpretati rispettivamente da Martina Vaccarino e Chiara Vanni. Audio e luci sono invece a cura di Bianca Conforti. Lo spettacolo fa parte della stagione 2022-’23 del Teatro del Popolo, che come ogni anno da la possibilità anche alle compagnie amatoriali castellane di poter mostrare i propri lavori. Dopo Gli Indisciplinati, infatti, toccherà alla compagnia Il cerchio di gesso con "Anime in scatola" di Augusta Elena Giglioli. Per informazioni scrivere a [email protected]