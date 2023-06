Segreteria regionale del Pd Empoli fa il pieno di nomine "Ora ci attendono sfide dure"

Una rappresentanza così nutrita dell’Empolese Valdelsa nella segreteria regionale del Partito democratico forse non c’era mai stata. Durante la direzione regionale di venerdì sera, il segretario Emiliano Fossi ha nominato Brenda Barnini e Laura Rimi (nella foto con Fossi) nella nuova segreteria (le deleghe saranno assegnate nei prossimi giorni) e ha affidato a Giacomo Cucini il coordinamento della Conferenza Programmatica. In segreteria come membro di diritto entra anche Tania Cintelli, portavoce della Conferenza Regionale delle Donne Democratiche. Soddisfatto per le nomine il segretario del Pd dell’Empolese Valdelsa, Jacopo Mazzantini, che le ha definite: "Motivo di orgoglio e soddisfazione. Non solo giusto riconoscimento a tre figure di sicuro valore, ma anche riprova che la nostra Federazione continua a far crescere una classe dirigente dal profilo sovra territoriale". Ma i diretti interessati che ne pensano? "Sono contenta – ha detto Laura Rimi – un obiettivo raggiunto che viene da lontano. Le sfide sono dure, salvare la Toscana dalla destra e salvare il partito, ma l’entusiasmo e la convinzione non ci mancano". Rimi non ha idea di quale sarà la sua delega,restano da assegnare, fra le tante, scuola, ambiente, sanità e infrastrutture, ma se dovesse indicare una preferenza, direbbe: "La cultura, le culture, usarle per avvicinare i giovani e ribadire che la cultura può e deve tornare a essere un collante sociale. E’ un argomento con grandi potenziali". Per la Toscana in generale e l’Empolese Valdelsa in particolare l’argomento forse più scottante oggi è la Multiutility. "Il segretario aveva espresso dubbi sul percorso – dice Laura Rimi – più che sulla Multiutility stessa. In tanti pensano che quella non sia la strada giusta e ne parleremo in una delle prime riunioni. Il Pd toscano deve fare una discussione più ampia e questo è il primo passo. Io sono il collante fra l’Empolese Valdelsa, che ha sempre avuto una posizione univoca, e il segretario che ha avuto perplessità e le ha espresse".

"Si sono confrontate due idee politiche abbastanza diverse fra loro durante il congresso – commenta Brenda Barnini dopo la scelta di Fossi – e tenerle insieme in maniera costruttiva non sarà semplice, ma lo faremo. E’ importante che tutto il partito si senta rappresentato nelle scelte fatte". Il sindaco di Empoli sottolinea la responsabilità "che ci assumiamo di continuare a far sentire a casa nel Pd anche chi non aveva scelto le mozioni che hanno vinto al congresso. Se questa forbice aumenta troppo, non perdiamo solo pezzi di gruppo dirigente, si perdono gli elettori, come è accaduto alle amministrative a Pisa, dove lo studio dei flussi elettorali dell’istituto Cattaneo dimostra che quasi il 9% dei voti del centrosinistra è andato a Conti". Anche Barnini concorda che sulla Multiutility è mancato il confronto. "Nel Pd toscano prima di Fossi si è parlato pochissimo di Multiutility – dice - Non è stata fatta una direzione regionale su questo argomento. Il compito del Pd regionale è recuperare la discussione che non c’è stata e trovare oggi un punto di sintesi".

Giacomo Cucini, infine, si sente: "Onorato perché è una proposta stimolante. La conferenza programmatica è un impegno a tappe che porta alla scrittura di obiettivi che riguardano la Toscana del futuro. E’immaginare un nuovo sviluppo, una nuova modernità". In concreto, Cucini sa già il percorso da seguire. "La prima fase – dice – sarà un lavoro con esperti di alto livello dalla politica alla cultura al sociale e i risultati di queste riflessioni saranno dibattuti sul territorio con ascolto diretto dei cittadini per poi arrivare a una sintesi che indichi le priorità per immaginare come saranno la sanità, i trasporti pubblici, la manifattura del futuro. Il Pd toscano ha problemi urgenti, ma deve avere anche un grande obiettivo: la Toscana di domani".

Francesca Cavini