"Segnalare i reati tramite Youpol Ecco l’applicazione"

Dal gruppo di Azione un suggerimento al sindaco Barnini per migliorare la sicurezza in città. "Abbiamo notato durante alcuni incontri avuti con la nostra cittadinanza che uno strumento sviluppato dalla Polizia di Stato, per la prevenzione dei reati, è poco conosciuto dalla nostra comunità. Ci riferiamo all’applicazione denominata Youpol, strumento nato per mettere in contatto il cittadino con le forze dell’ordine, potendo inviare direttamente dal proprio telefono cellulare alle forze di polizia video, file audio e immagini inerenti eventi relativi a spaccio di sostanze stupefacenti, atti di bullismo, violenze di genere, molestie". Prosegue la nota. "Chiediamo quindi che siano presi contatti con la Questura di Firenze affinché siano pianificati degli incontri a livello cittadino per divulgare questo strumento. A nostro avviso dovrebbero essere coinvolti nella formazione e informazione le associazioni di categoria, i gestori di pubblici esercizi, le scuole, le associazioni di volontariato e le associazioni della terza età"