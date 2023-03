Secondaria di primo grado Fucini Istituto comprensivo di Montespertoli

Le Smart city sono città sostenibili che cercano di migliorare le vie di comunicazione, l’ambiente e l’energia. Come ce le immaginiamo? Più semplici e più veloci, anche più comode e poi "del futuro" come nei film… Possiamo spostarci con le bici o a piedi, oppure utilizzare i mezzi di trasporto con frequenza ogni 3 4 minuti. Con le Smart city possiamo creare più parchi naturali pieni di vegetazione; soprattutto per gli animali. Un’idea per rendere le città sostenibili sono i lampioni che si accendono e si spengono automaticamente solo quando passano i veicoli: pensa che risparmio!

Oppure è possibile riciclare: carta, plastica quindi le Smart city sono città intelligenti ed ecologiche che servono a diminuire l’inquinamento e a risparmiare anche sull’uso di energia e spese. L’83% del suolo pubblico è dedicato alle auto, tra strade e parcheggi. Per questi ultimi la soluzione è dotarli di sensori che segnalino agli automobilisti quando si liberano e quando invece sono occupati. In futuro si prevede l’auto condivisa e quindi avere un’auto in città sarà inutile.

Un altro vantaggio della Smart city è il risparmio energetico intelligente tra chi produce e tra chi consuma energia. Questo si chiama smart grid e si tratta di una rete elettrica intelligente in grado di accumulare energia per redistribuirla dove manca ma senza sprechi. La nostra nazione ha già 35 milioni di contatori intelligenti che parlano con la rete e le dicono quando esce o quando entra energia. A questa intelligenza connessa si collegano poi gli elettrodomestici intelligenti che sono in grado di leggere il costo di energia, ora dopo ora, per attivarsi solo quando c’è bisogno. La smart city è definita con queste parole dall’Unione Europea: "Una Smart city è un luogo in cui le reti e i servizi tradizionali sono resi più efficienti con l’uso di soluzioni digitali e beneficio dei suoi abitanti e delle imprese; un’ attività intelligente va oltre l’uso delle tecnologie digitali per un migliore utilizzo delle risorse e minori emissioni".

Si tratta quindi di reti di trasporto urbano più intelligenti, di impianti di approvvigionamento idrico e di smaltimento dei rifiuti migliorati e modi più efficienti per illuminare e riscaldare gli edifici. Ma non basta. Anche spazi pubblici più sicuri e migliore soddisfacimento delle esigenze di una popolazione che invecchia. Firenze sta sviluppando lo smart city Plan dedicato al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini per fronteggiare anche le gravi emergenze climatiche. E questo ci sembra molto importante.