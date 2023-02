Se n’è andato Marcello Peruzzi

E’ scomparso venerdì Marcello Peruzzi, "un eroe delle due ruote le cui gesta ancora in tanti ricordano nella nostra cittadina", come ha scritto il sindaco Alessio Falorni ricordandolo in un commosso post sul suo profilo facebook. "Aveva tanti anni - ha aggiunto il sindaco – ma avevamo fatto una scommessa, mi aveva sfidato a finire la 429, e a andare con lui a farci un giro in moto. Non l’ho mantenuta tutta, ancora, quella promessa... Al Moto Club dico fin d’ora che dovremo impegnarci insieme a ricordarlo come merita".