Se l’affitto è un lusso. Impennata ai prezzi: "Fino a mille euro per 45 metri quadri"

Sono difficili da trovare e, anche per questo, carissime. Schizza alle stelle il costo delle case in affitto nell’Empolese Valdelsa, un dato confermato dalle agenzie immobiliari del territorio e in linea con quanto sta accadendo su tutto il territorio nazionale. Che gli annunci siano online o affissi alle porte delle agenzie, la questione non cambia: il budget sotto ai mille euro è una chimera. Qualche esempio concreto? "A Empoli - tra le città più richieste del Circondario - gli appartamenti in affitto sono introvabili. Quel poco che c’è va a ruba. I monolocali sono merce rara. Per 45 metri quadrati si arriva a spendere anche tra i 950 e 1100 euro se la zona è gettonata".

Lo spiega bene Chiara Borsellini, della società Affittare con sede a Fucecchio. "Stiamo riscontrando un innalzamento folle dei prezzi, soprattutto sul taglio piccolo, che ha raggiunto i prezzi del 4 vani. In Comuni come Fucecchio, Cerreto Guidi o Vinci, dove fino al 2022 un bilocale lo trovavi con 400 o al massimo 450 euro, oggi siamo sopra ai 500". La zona stazione sul territorio empolese è la più richiesta, "ma per due stanze seppur nuove, arredate, dotate di aria condizionata, ci vogliono anche mille euro (contratti transitori), incluse le utenze". Una vera e propria mazzata per i più giovani vogliosi di uscire dal ’nido’ e in cerca della loro indipendenza.

Gli affitti aumentati anche ’solo’ di 100 euro pesano sulle tasche di studenti e lavoratori alle prese con le bollette triplicate e il caro benzina. E’ diventato un lusso anche scegliere la zona. "Tendenzialmente si preferiscono Comuni come Capraia e Limite, Empoli e Montelupo Fiorentino, vicini a Firenze e alla stazione ferroviaria. Ma c’è talmente poca offerta - prosegue Borsellini - che ci si accontenta di cosa è disponibile al momento. E’ un periodo anomalo per il mercato degli affitti. La stangata bollette ha costretto i proprietari degli immobili ad alzare gli affitti". Per un 4 vani su Empoli e Fucecchio fino al 2022 si spendevano indicativamente 600 euro. Ora per la stessa metratura ce ne vogliono almeno 700. "Ora che è iniziata la scuola, c’è un esercito di insegnanti in difficoltà. In tanti si rivolgono a noi. Cercano stanze o monolocali".

Il budget a disposizione? Si aggira sui 400 euro. Che, come detto, per un bilocale non sono sufficienti. Va meglio invece la situazione capannoni a uso commerciale, per i quali i costi d’affitto sono rimasti pressoché invariati. "C’è grande richiesta per spazi sui 500, 600 metri quadrati. Un capannone ben rifinito, chiavi in mano, ha un costo di 3mila euro d’affitto. Siamo intorno ai 5 euro al metro quadro, in linea con i prezzi dello scorso anno". Sono polverosi invece i cartelli "affittasi" sui negozi dei centri storici: "non hanno appeal, il costo al metro quadro è sproporzionato". I fondi piccoli - ma non è una novità - pare non se li fili nessuno.