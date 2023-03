Se il vino è una questione di stile Torna la mostra del Chianti Nove giorni di appuntamenti

Vetrina internazionale, finalmente: ieri dal Comune di Montespertoli la conferma di quanto anticipato nei giorni scorsi, ovverosia le date - dal 27 maggio al 4 giugno - della prossima Mostra del Chianti nella versione dell’era precedente. Prima dell’incubo pandemia. Nel frattempo, il Consorzio Chianti presieduto da Giovanni Busi non è rimasto fermo: iniziative a Cuba e corsi per certificare gli intenditori di vino. Si lavora per riportare il mondo del pregiato ‘rosso’ sulle posizioni che gli spettano senza tralasciare nulla: anche mercati di frontiera. La sessantacinquesima edizione della festa sarà tutta una "Questione di stile": la Mostra del Chianti di quest’anno si pone l’obiettivo di valorizzare e promuovere l’unicità delle aziende agricole e di questo territorio che mantiene costante lo stile inconfondibile.

"Il vino è una questione di stile e i tanti stili diversi del vino di Montespertoli vogliamo festeggiare e far scoprire ai visitatori. Montespertoli è un territorio unico nelle sue diversità e la Mostra serve a presentarle tutte a 360 gradi. Questo è sicuramente l’evento più atteso dell’anno", afferma il sindaco Alessio Mugnaini.

La Mostra del Chianti sarà organizzata su nove giorni e su due weekend e l’allestimento nelle due piazze (del Popolo e Machiavelli) non subirà grandi variazioni. Le associazioni, con gli stand gastronomici, saranno posizionate sul lato esterno di piazza del Popolo per mantenere al centro il vino con le aziende vitivinicole. Lo spazio a loro dedicato sarà strutturato diversamente per ospitare un numero di adesioni che quest’anno si preannuncia superiore al 2022. Una parte della piazza sarà dedicata alla parte formativa e alle degustazioni di vino. Non mancheranno gli spettacoli in piazza Machiavelli, il luna park e tanti altri eventi per le famiglie. Questa settimana di festa è possibile grazie alla collaborazione con le aziende agricole, l’Associazione Viticoltori di Montespertoli, il Consorzio Vino Chianti, il Gruppo 900, la Proloco, il Comitato Gemellaggi e tutte le associazioni.

Andrea Ciappi