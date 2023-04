"Se è vera democrazia deve abbracciare tutti"

Ad accendere la miccia è stato il senatore dem Dario Parriri con le parole che ha pronunciato il 25 aprile: "La destra di oggi è più arroccata di quella di Fini". Il vicepresidente della commissione affari costituzionali di Palazzo Madama ha poi aggiunto: "C’è un disegno politico che punta all’egemonia del presente tramite la riscrittura deformante del passato". Così, il giorno dopo, non si fa attendere la replica di Alessandro Scipioni, capogruppo dell’opposizione in municipio. "Il 25 aprile è un momento che non può essere messo in discussione nei suoi valori di riferimento – ribatte Scipioni –. Per questo come opposizione a Vinci, vi partecipiamo convintamente. Un momento che divide solo quando se ne vuol fare una bandiera di parte. Quando si vuole continuare su altro piano una guerra civile mai sopita, contro il volere di quegli stessi partigiani che vollero una amnistia di carattere generale riabbracciando, sotto la bandiera di un’Italia democratica, coloro che vi si erano contrapposti".

"La democrazia o abbraccia tutti, o non può definirsi democrazia – precisa Scipioni –. I valori di libertà e democrazia oggi animano i migliori sentimenti di tutti gli italiani. Sono valori nazionali. Credo che Giorgia Meloni, in qualità di presidente del consiglio abbia chiaramente dimostrato quanto la destra italiana abbracci pienamente la democrazia. Quanto ne sia garante. Quanto porti avanti la memoria, difenda la storia del nostro paese". "Fa particolarmente male, da parte sua, il parallelismo tra l’attuale maggioranza governativa ed un ipotetico nuovo regime, anche solo sul piano storico – conclude Scipioni –. Il regime fascista è stato, come ogni altro regime dittatoriale, la negazione della libertà di espressione, del dissenso, delle libertà fondamentali dei cittadini. In Italia, tutti abbracciamo la cultura della democrazia e non ci sono italiani da mettere all’indice. Tanto meno una maggioranza governativa ed un partito che hanno riportato, dopo undici anni, un premier democraticamente eletto dal popolo italiano".