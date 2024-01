Scuole, più servizi sanitari e Uffizi. Mugnaini: "Ecco le nostre sfide"

Scuole nuove e polo sanitario per trasformare Montespertoli. Il sindaco, Alessio Mugnaini, va subito dritto al punto.

Sindaco, l’area situata tra via Montelupo e via Schiavone con i nuovi polo della salute e polo 0/6 cambierà volto, a che punto siamo?

"Siamo a buon punto, gli appalti sono tutti in corso e si stanno aggiudicando tutti i lavori. I lavori del Polo della Salute stanno recuperando il tempo perso in fase di avvio e marciano spediti, tra un paio di settimane sarà messa in cantiere anche tutta l’area del nuovo polo d’infanzia 0/6 e inizieranno anche i lavori delle opere complementari come parcheggi e adeguamento della strada. È la più grande operazione di rigenerazione urbana del nostro paese degli ultimi 30 anni e ci farà fare il salto di qualità".

In quest’ultimo periodo si è parlato anche del progetto di Teatro civico, ci sono novità in merito?

"Abbiamo ricevuto una bella notizia dalla Regione che ci ha concesso un finanziamento di 2 milioni di euro per poterlo realizzare, non sono sufficienti ma ci consentono di andare a bussare ad altri enti per cercare il resto dei finanziamenti in modo più concreto. Sono certo che Montespertoli abbia bisogno di questa struttura per stare al passo".

Il Comune monitora da anni i numerosi fronti franosi, che interventi sono previsti nei prossimi anni?

"Abbiamo ottenuto finanziamenti per circa 3,5 milioni di euro su questo fronte e abbiamo iniziato una vasta operazione di contrasto ai dissesti franosi intervenendo su numerose frane e il 2024 sarà l’anno dei lavori per la sistemazione delle frane di via San Piero in Mercato e via Botinaccio".

Montespertoli si trova al centro della storia nazionale con due centenari: la scomparsa di Sidney Sonnino e la nascita di don Lorenzo Milani. Quale impatto hanno sulla comunità?

"Questi grandi personaggi ci mettono sempre davanti a grandi riflessioni, ci obbligano a migliorarci ogni giorno anche solo per provare a rimanere in scia di un esempio di altruismo, innovazione e attenzione ai bisogni di tutti così alto".

Uffizi e Chianti. Ormai a San Piero in Mercato avete una ‘costola’ degli Uffizi Diffusi, quali novità nel 2024 e qual è ad oggi l’impatto sul turismo?

"È un progetto fondamentale per tutta Montespertoli e ha fatto benissimo al turismo accendendo i riflettori sul nostro territorio anche in termini culturali e non sono enoturistici. I numeri del turismo nel 2023 sono i più alti degli ultimi anni, in alcuni casi anche rispetto agli anni pre-Covid. Questo è il segno di un settore che sa rinnovarsi e che sa cogliere occasioni diverse come quella degli Uffizi Diffusi".

Quali sono i programmi e gli eventi che avete pianificato per commemorare i 250 anni di storia della comunità di Montespertoli nel 2024, come annunciato nel video sui social?

"Nel 1774 il Granduca Pietro Leopoldo definiva e regolamentava il nostro territorio così come lo conosciamo oggi, è la vera data di fondazione del nostro comune e vogliamo festeggiarla cercando di coinvolgere tutta la cittadinanza, ci saranno convegni, passeggiate, docufilm e una iniziativa particolare proprio il 23 maggio che è il giorno nel quale il Comune veniva riconosciuto".

Il 2023 è stato l’anno dei cantieri, il 2024?

"Sarà l’anno nel quale questi cantieri dovranno concludersi e dovranno quindi aprire nuovi servizi, sarà quindi un anno dove vedremo crescere molto Montespertoli".

Andrea Ciappi