Scuole, entrate e uscite più sicure . Ci sono i “nonni vigili“ dell’Auser con pettorina, cappello e paletta

Tornano, anche per quest’anno scolastico, i "nonni vigili". Persone in pensione ma che possono fare del volontariato, e che garantiscono gli attraversamenti stradali in sicurezza agli alunni delle scuole elementari in punti ‘sensibili’, per il traffico, come ad esempio il plesso di Bassa. Ciò accade sia all’entrata, sia all’uscita dalla scuola. La giunta Rossetti ha appena rinnovato l’accordo con l’Auser di Empoli, che in tempi recenti ha aperto anche una sede a Cerreto Guidi. L’obiettivo, si spiega più nel dettaglio, è quello di assicurare una migliore organizzazione del momento di entrata e di uscita dalla scuola, agevolando così il transito dei bambini sugli appositi attraversamenti pedonali situati davanti alle scuole. La ‘divisione’ cerretese dell’Auser ha come sede legale il Centro Culturale "Santi Saccenti", in via Vittorio Veneto 11 a Cerreto Guidi. Come accennato, la prima scuola in cui si sperimenta il servizio è quella di Bassa, frazione del fondovalle Arno attraversata in senso longitudinale dalla via provinciale che da Empoli porta verso Fucecchio ed Altopascio, ad alto volume di traffico e quindi da prendere con le dovute molle. Per situazione ‘logistica’, dunque, Bassa è la prima sede in cui prestano servizio i "nonni vigili". Servizio che era partito in forma sperimentale nella primavera del 2018, quindi alla fine di quell’anno scolastico.

Il sistema dei "nonni vigili" ha sempre raccolto un diffuso consenso tra gli alunni e le loro famiglie, proprio perché le famiglie stesse lo avevano richiesto, a suo tempo, nel corso di assemblee pubbliche. In questi anni, le risorse umane ci sono state, ed il servizio è andato avanti con la sola eccezione, ovviamente, dei tristi mesi in didattica a distanza dovuta al Covid19. I "nonni vigili" sorvegliano i bambini nell’attraversamento della strada, al momento dell’arrivo (quindi sino alla soglia del plesso) ed al momento dell’uscita dalla scuola, cioè fino alla consegna ai genitori. Saranno riconoscibili a personale della scuola, alunni e famiglie, dalla pettorina, dal cappellino e dalla paletta. Secondo la stessa giunta, oltre all’utilità pratica per le famiglie, in termini di sicurezza, la valenza sociale dell’iniziativa è enorme. I "nonni" ritrovano un ruolo che per loro è fondamentale.

A.C.