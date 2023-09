Scuole e ciclabili Giallo sui cantieri

Oltre 5 milioni di euro, quelli assegnati al Comune di Vinci e ad oggi definanziati. Potrebbero non vedere la luce il progetto ‘Vinci immaginari futuri’ (3,4 milioni), la pista ciclabile (terzo stralcio, 1 milione), il relamping di viale Togliatti (180mila euro), la copertura della scuola media di Sovigliana (350mila euro, ma gli operai sono già al lavoro sul tetto) e il relamping delle scuole medie di Sovigliana (90mila euro e altrettanti sul 2024 ancora da impegnare). "Con le risorse del Pnrr ho assunto a tempo determinato, fino al 2026, in Comune due ragazzi - dichiara Giuseppe Torchia - Due architetti giovani che si fanno le ossa, misurandosi col tema dei lavori pubblici. Hanno entusiasmo, stanno facendo esperienza. Che gli racconto, ora?". Progettati, programmati e, come a Fucecchio, già iniziati. In centro il cantiere per la riqualificazione e rigenerazione urbana è aperto, i lavori sono a metà. Potrebbe saltare la riqualificazione di Palazzo Pretorio, di piazza Amendola e piazza Lavagnini, di via Sbrilli, via Porta Raimonda e di piazza Padre Ceci. Anche nel Comune amministrato da Alessio Spinelli è a rischio una bella fetta di opere per una somma totale di oltre 5milioni, "che non so come fare a liquidare - si sfoga il sindaco - Abbiamo contratti già firmati da luglio, con l’inizio dei lavori previsto al rientro dalle ferie. Ora che si fa? I tecnici stanno emettendo le fatture, ci sono ditte da pagare, sto temporeggiando. Non so più che dire".