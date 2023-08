Scuole di musica da incentivare Ok al finanziamento straordinario "Riconoscimento al loro valore"

Una spinta importante alle scuole di musica del territorio. Una scelta carica di significati fatta dall’amministrazione comunale di Montespertoli che ha deciso di concedere un finanziamento straordinario alle scuole di musica locali, al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo delle associazioni culturali nella comunità. Riconoscendo il valore intrinseco della musica nell’arricchire le vite dei cittadini e contribuire alla formazione di giovani musicisti, l’amministrazione – spiega una nota – si impegna investendo nel bilancio nuove risorse. Il successo della quattordicesima edizione del Festival Amedeo Bassi, che ha visto la collaborazione dell’Associazione Prima Materia e della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi per la realizzazione di due opere, conferma quanto queste associazioni siano cresciute professionalmente negli anni, portando il festival ad un livello di eccellenza mai raggiunto prima. L’entusiasmo e l’impegno con cui hanno lavorato ha dato vita a due spettacoli unici ed indimenticabili che hanno affascinato il pubblico presente.

Le performance artistiche, curate nei minimi dettagli, hanno dimostrato la maestria e la passione degli artisti coinvolti, mettendo in luce il talento e la creatività che animano queste associazioni. Inoltre, le scuole di musica hanno contribuito a promuovere il talento locale e a rendere Montespertoli un punto di riferimento nel panorama musicale. Il successo di questa edizione è solo un capitolo della straordinaria crescita di queste associazioni, che dedicano tutto l’anno allo studio della musica con corsi, iniziative ed altri concerti. "Siamo consapevoli del ruolo cruciale svolto dalle scuole di musica nel coltivare il talento emergente e nel promuovere l’inclusione sociale attraverso la pratica musicale con i nostri giovani studenti – dice dichiara l’assessore alla cultura, Alessandra De Toffoli – . Abbiamo deciso di investire ancora più risorse in questo anno di ripresa per favorire e incentivare il loro grande potenziale". L’amministrazione comunale è convinta che investire nell’istruzione musicale – chiosa una nota del municipio – "sia un passo fondamentale per la crescita della nostra comunità e per il futuro dell’arte e della cultura nel nostro territorio".