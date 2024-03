Scuole accorpate, la battaglia continua: ricorso al Tar a difesa dell’autonomia

Valdelsa, 6 marzo 2024 – L’Istituto comprensivo "Giovanni Gonnelli" è salvo, almeno per l’anno scolastico 2024/25: l’attuazione totale degli accorpamenti scolastici prevista dal governo nella legge di bilancio nel 2022 è sostanzialmente slittata di un anno alla luce dell’ultimo "Milleproroghe". Le delibere della giunta regionale e del consiglio metropolitano che ne proponevano l’accorpamento con un altro istituto comprensivo (il "Don Milani" di Montespertoli, per la precisione) non risultano tuttavia esser state annullate. E per cautelarsi, nel tentativo di salvaguardare anche dopo il 2025 l’autonomia del Gonnelli, i Comuni di Gambassi e Montaione hanno fatto ricorso al Tar contro questi ultimi atti.

Nei giorni scorsi, i due enti hanno infatti dato mandato ad un avvocato di ricorrere anche contro la deliberazione del consiglio metropolitano della Città Metropolitana di Firenze numero 155 del 13 dicembre 2023 e contro la delibera della giunta regionale numero 1 dello scorso 4 gennaio (oltre che contro la delibera di giunta regionale numero 1446 nel 4 dicembre scorso, come inizialmente ipotizzato). Si tratta di una questione tecnica, con i ricorrenti che chiedono in soldoni alla Regione di fare chiarezza anche sulla validità nel futuro prossimo circa i criteri adottati per il dimensionamento scolastico richiesto dal governo. Iniziando dal criterio principale che prevedeva una soglia minima di 600 iscritti (400 in casi di Comuni isolani o montani) per far sì che un istituto non venga accorpato. E a far nascere la polemica, nelle scorse settimane, era stato proprio il conteggio: il Gonnelli era rientrato nel novero degli istituti da accorpare perché la Regione avrebbe, a quanto sembra, fatto riferimento ai dati delle pre-iscrizioni risalenti al gennaio del 2023 (inferiori di poco alle 600 unità) ma le iscrizioni vere e proprie riscontrate lo scorso settembre sarebbero state 606.

«Una cifra che dovremmo superare anche per il prossimo anno scolastico – ha anticipato a tal proposito il sindaco di Montaione, Paolo Pomponi – riteniamo che l’autonomia sia essenziale, per quella che è a nostro avviso una vera e propria eccellenza scolastica del territorio. E sulla base dei parametri precedentemente adottati, ci sono tutti i numeri per mantenerla". Ecco quindi che la decisione presa dalla giunta Pomponi e dalla giunta Campinoti si pone il duplice obiettivo di difendere l’autonomia dell’istituto e sollecitare la Regione a mandare un segnale circa i documenti contestati. Secondo le amministrazioni di Montaione e Gambassi ci sarebbero quindi tutte le premesse per far sì che il Gonnelli resti autonomo sia per l’anno scolastico 2024/25 che per il 2025/26, a patto di riferirsi agli ultimi conteggi (quelli più aggiornati). E inizia adesso la fase dell’attesa e del monitoraggio: qualora l’ente regionale dovesse fornire nei prossimi mesi rassicurazioni circa lo stop all’accorpamento futuro, il ricorso sarà ritirato. In caso contrario, sarà con tutta probabilità il Tribunale amministrativo a doversi esprimere.