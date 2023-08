Scuolabus, rinnovato l’appalto Dalle gite fino alle attività estive Accordo siglato fino al 2026

Trasporto scolastico: siamo a posto per settembre e non solo; lo si è per tutto il triennio sino al 2026, sia nel Limitese che a Montelupo Fiorentino. E’ stato rinnovato l’appalto (dal valore di oltre 400mila euro) per ciò che riguarda scuole dell’infanzia, primaria e medie (secondaria di primo grado) su entrambe le sponde dell’Arno, data - si spiega - "la contiguità territoriale e le numerose affinità in materia di erogazione del servizio". Buona novità per le famiglie visto che tra poche settimane si torna sui banchi e da queste parti, in specie nel passato, il trasporto scolastico era tema d’attualità. Dal 2019, data della convenzione che si è appena rinnovata, il servizio è stato messo a punto. C’è una gara unica, c’è un unico appaltatore.

Il patto riguarda anche le uscite didattiche organizzate dalle autorità scolastiche ed il trasporto per le attività estive (corsi di piscina, centri). Nell’ottobre dello scorso anno vi fu l’adeguamento del prezzo all’indice Istat, con cui venne rideterminato il prezzo al chilometro, che rivalutato risulta pari a 2,63 euro. L’importo ammonta ad esattamente 426mila euro: 62.488 per il rimanente di quest’anno, 156.222 per l’annualità 2024, ancora 156.222 per il 2025, infine 93.733 euro per l’annualità 2026. Tutto dunque deciso, organizzato, pronto. L’appalto in condominio con Montelupo consente di fare economia, di razionalizzare il servizio e di renderlo assai più efficiente. Esito di un lungo lavoro svolto in precedenza, negli anni prima del Covid ed anche volendo prima del 2019, quando l’argomento era sovente dibattuto anche in consiglio comunale. Oltre al tragitto da e per le scuole, sono importanti quelli per gite ed uscite didattiche e per i centri estivi: nell’offerta formativa degli istituti di Capraia e Limite e Montelupo l’esperienza "outdoor" è di assoluto rilievo (si pensi alla disponibilità dei musei archeologico e della ceramica, o alla villa romana del Virginio), e in questa maniera si elimina a monte già molta e pesante burocrazia. Stesso discorso per le attività dell’estate, di solito a luglio.

A.C.