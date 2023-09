Scuola, un avvio in salita: "Manca personale per la sorveglianza"

EMPOLI

Tra ricerca di spazi, allestimento delle aule, completamento degli organici di docenti e personale Ata, la scuola riparte. Anche al liceo "Virgilio" di Empoli - poco meno di 1500 studenti distribuiti in 65 classi - la prima campanella suonerà tra varie difficoltà. La dirigente Valeria Alberti è una che i problemi non li nasconde sotto il tappeto, ma li affronta di petto con la volontà di risolverli.

Preside cosa la preoccupa di più?

"La carenza di spazi. È un grosso problema per la nostra scuola che ha tre indirizzi molto diversi tra loro. All’artistico la situazione è drammatica. Il laboratorio di scultura, per esempio, è inadeguato. Le aule sono ricavate in ambienti che avevano un’altra precedente funzione: erano abitazioni, uffici. Ci ritroviamo a collocare classi piuttosto numerose in spazi che sono degli sgabuzzini".

Come riesce a organizzare la didattica?

"Per l’indirizzo artistico sono stata costretta a fare tre rientri pomeridiani perché altrimenti non ce la faremmo. Al triennio sono sei terze, cinque quarte e cinque quinte, sedici classi in tutto che devono ruotare mattina e pomeriggio nei laboratori. E poi ho dovuto trasferire alcune classi del triennio nella sede di via Giovanni Da Empoli perché in quella di via Fucini mancano gli spazi. Edifici convertiti e riadattati a plessi scolastici generano anche un altro problema".

Quale?

"La difficoltà di sorveglianza. Sono sedi articolate su più piani con vari ingressi. L’edificio di via Giovanni Da Empoli è un labirinto. Purtroppo, queste sono tutte caratteristiche che non vengono prese in considerazione quando vengono assegnate le dotazioni organiche di personale. Ma al Virgilio, oggettivamente, avremmo bisogno di più collaboratori scolastici per garantire un adeguato controllo".

Ha una soluzione sul fronte della vigilanza?

"Ho proposto che il venerdì pomeriggio vengano chiuse le sedi via Cavour e via Fabiani per ottimizzare il personale a disposizione".

Nonostante tutto riprenderanno tutti le attività e i progetti?

"Certamente. La principale novità di quest’anno è "Il giovedì del Virgilio": appuntamenti a tema aperti al pubblico. Si andrà dalla presentazione di libri agli incontri con professionisti e artisti. Sarà un luogo di dialogo nei locali di via Cavour. Anche in questo caso ci siamo ingegnati per trovare lo spazio giusto, perché non abbiamo né un auditorium né una palestra".

Il docente indagato per molestie sessuali nei confronti di una sua studentessa minorenne è tornato a scuola?

"No. Non insegna più al Virgilio".

Irene Puccioni