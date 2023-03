Scuola Secondaria di primo grado Istituto comprensivo di Vinci

Nel corso degli eventi naturali sappiamo che, con il trascorrere dei secoli, ecosistemi si sono evoluti principalmente per modifiche avvenute all’interno del loro habitat; tuttavia, se in passato i cambiamenti erano eventi naturali, purtroppo oggi non è più così dal momento che negli ultimi quarant’anni la temperatura delle acque del mar Mediterraneo è aumentata di circa 1,2 gradi. In particolare le crescenti emissioni di gas serra rilasciate nell’atmosfera stanno provocando un rapido surriscaldamento della superficie terrestre a livello globale.

Questo processo di tropicalizzazione ha permesso a moltissime specie marine (come il pesce scorpione, il pesce palla maculato e il granchio reale blu) di adattarsi nelle acque del Mare Nostrum. Si parla, quindi, di migrazione ittica che interessa sia i pesci d’acqua dolce che i pesci marini pelagici: è un fenomeno biologico naturale attraverso il quale una specie animale si muove da un’area geografica a un’altra (talvolta distante migliaia di chilometri), spesso alla ricerca di migliori condizioni ambientali o trofiche.

Non tutti i pesci migrano: le specie che risiedono stabilmente nello stesso luogo sono definite stanziali. Un esempio è rappresentato dal sarago che trova riparo negli incavi delle rocce, utilizzati come tane. Esistono più tipi di migrazioni: la migrazione lessepsiana consiste nell’entrata di specie marine animali o vegetali provenienti dal mar Rosso all’interno del mar Mediterraneo, attraverso il canale di Suez. Le specie che entrano vengono definite "aliene" in quanto non appartengono all’habitat originario del Mediterraneo, e possono diventare invasive al punto da poter mettere a rischio le specie mediterranee autoctone, entrando in competizione ecologica con loro.

Pesce palla maculato, pesce scorpione, pesce coniglio scuro e pesce coniglio striato sono esempi di specie di pesci aliene giunte nel Mediterraneo tramite il canale di Suez. Queste quattro specie sono molto pericolose, per esempio il pesce scorpione è tra le specie più invasive del mondo; bellissimo, spesso usato per abbellire acquari e vasche, Pterois miles va trattato con la massima attenzione: le sue spine, veri e propri aculei, sono molto velenose e possono causare punture molto dolorose anche 48 ore dopo la morte dell’animale.

Il 21 aprile si celebra la Giornata mondiale della migrazione dei pesci, istituita nel 2014 dalla World Fish Migration Foundation per diffondere la consapevolezza sulla necessità di salvaguardare i pesci migratori e i loro habitat fluviali.