Scuola Secondaria di primo grado Fucini Istituto comprensivo Montespertoli

L’economia circolare è un concetto sempre più discusso nel mondo contemporaneo per la sua capacità di trasformare i rifiuti in risorse utili e sostenibili per l’ambiente e l’economia. La capacità di rigenerarsi sta nell’utilizzare il minor numero possibile di risorse e di ridurre il

più possibile la quantità di materiale scartato per dare nuova vita a qualcosa che ha già avuto una vita. Le parole chiave sono: ridurre, riutilizzare e riciclare.

Per il futuro dell’ambiente che ci circonda è necessario migliorare la qualità delle raccolte differenziate e dei materiali che portiamo all’industria del riciclo. L’economia circolare può contribuire a ridurre i costi per le imprese migliorando l’efficienza nell’uso delle risorse e riducendo la dipendenza da materie prime non rinnovabili ma anche ridurre gli impatti ambientali negativi, come l’inquinamento dell’aria e dell’acqua.

La distruzione degli habitat naturali e la perdita di biodiversità. Infine, ed è da sottolineare, l’economia circolare può anche creare nuove opportunità di lavoro e sviluppo economico, stimolando l’innovazione tecnologica e la creazione di nuovi prodotti e servizi.

Questo modello di riuso e senza sprechi aiuta la terra ed è opposto a quello lineare che è basato sul produrre, utilizzare e gettare. I maggiori obiettivi dell’economia circolare sono l’estensione della vita dei prodotti, la produzione di beni di lunga durata, le attività di ricondizionamento e la riduzione della produzione di rifiuti. Gran parte della materia trasformata in oggetti giace inutilizzata per la maggior parte della sua vita, ma con il modello circolare riuscirà a essere usata e anche riciclata.

Condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione e ricondizionamento e riciclo sono i principi che contribuiscono a salvaguardare e a migliorare il pianeta. Ecco i vantaggi: riduzione della pressione dell’ambiente, ottimizzazione della disponibilità di materie prime, impulso all’innovazione e alla crescita economica.

Ma non tutti i materiali possono essere riciclati all’infinito, per esempio la carta può essere riciclata un numero limitato di volte e successivamente deve essere buttata, al contrario il vetro si può riciclare infinitamente di volte.

La nostra scuola per contribuire all’economia circolare, attua la raccolta differenziata per un mondo migliore, meno inquinato e con sprechi ridotti al minimo.