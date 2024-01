Scuola, progetto pilota. Nuove attività educative

I riscontri sono positivi alla scuola primaria di Galleno per il progetto "Frammenti", nato grazie alla collaborazione tra scuola, amministrazione comunale e associazioni del territorio. Per due pomeriggi a settimana, il martedì e il giovedì, le associazioni Sportingalleno, Lovett e il Lupo e il Comitato Francigena Galleno aprono la scuola e accolgono i bambini e le bambine con proposte educative diversificate (teatro, sport, ambiente, ecc) oltre ad aiutarli nello svolgimento dei compiti. La risposta delle famiglie è stata molto positiva, tanto che dal prossimo primo febbraio verrà attivato anche il servizio mensa in collaborazione con la Fucecchio Servizi Srl. In questo modo i bambini iscritti al progetto potranno restare a scuola durante la pausa pranzo, accompagnati dagli insegnanti, e alle 13,45 iniziare l’attività pomeridiana con gli educatori delle associazioni. Ringrazio le associazioni per l’entusiasmo con cui si sono messe in gioco e le famiglie per la splendida risposta - commenta il vicesindaco e assessore alla scuola, Emma Donnini -. La scuola aperta, arricchita dalla presenza delle associazioni del territorio, è una bella opportunità per le bambine e i bambini".