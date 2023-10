Scuola, nuovi laboratori. La preside rilancia : "Bene l’avvio dei lavori. Ma servono altre aule"

EMPOLI

Finalmente ieri mattina sono iniziati i lavori di un progetto di edilizia scolastica pensato, ormai, dieci anni fa. Si tratta dei due nuovi blocchi del plesso scolastico dell’istituto superiore Ferraris di Empoli, in via Sanzio. Il primo, il cosiddetto lotto 4, sarà di fatto una serra solare a vetri che fungerà da corridorio di collegamento tra l’edificio già presente che ospita alcune aule dell’istituto tecnico professionale, e il nuovo blocco. Nel nuovo edificio, denominato lotto 5, saranno invece realizzati sei laboratori da circa 8090 metri quadri ciascuno. Nonostante le parole entusiastiche degli amministratori locali e della città metropolitana che ieri hanno presenziato al taglio del nastro del cantiere, c’è chi sulla destinazione d’uso ha storto la bocca e si aspetta dei correttivi in corso d’opera. "Ogni investimento sulla scuola lo accogliamo a braccia aperte – premette la dirigente del Ferraris Brunelleschi, Grazia Mazzoni – ma a noi, in questo momento, più che i laboratori servono delle aule. Mi auguro che gli spazi laboratoriali possano essere divisi in modo tale da ricavare dodici nuove aule. La mia volontà è quella di trasferirvi gli studenti che attualmentent si trovano nel prefabbricato. Il progetto è vecchio di dieci anni ed è superato".

Se le richieste della dirigente verranno accolte è da vedere. Intanto alle 11 di ieri mattina il sindaco della Città Metropolitana di Firenze Dario Nardella, insieme a Giacomo Cucini, delegato all’edilizia scolastica per l’Empolese Valdelsa della Metrocittà, e il sindaco di Empoli Brenda Barnini, hanno inaugurato l’area dei lavori. "È il primo passo verso la realizzazione di un plesso scolastico strategico per il territorio - commenta Dario Nardella - La Metrocittà ha accolto con entusiasmo e impegno la priorità dell’edilizia scolastica, interpretando correttamente e con attenzione la domanda che viene dagli studenti per la loro formazione e per ambienti che siano all’altezza di tutto il personale scolastico che consente di concretizzarla". Quindi è intervenuta Barnini. "Oggi è un giorno importante - sottolinea il sindaco di Empoli - Quello al via è il cantiere di completamento di un impegno sospeso per tanti anni che vede appunto la realizzazione di un ulteriore edificio complementare rispetto a quello adiacente all’area cantiere. È il primo ma importante tassello di un masterplan più complessivo di investimenti che Città Metropolitana farà sulle scuole superiori nella nostra città e che, nelle prossime settimane, presenteremo ufficialmente. Quella di oggi è la prima pietra di un cantiere che dà il via simbolicamente non solo alla realizzazione di questi spazi indispensabili per la vita della scuola". Il sindaco Cucini è poi sceso nei dettagli. "Si tratta di un investimento da 3 milioni e mezzo, tutto finanziato dal Pnrr che, anche attraverso l’edilizia scolastica di Città Metropolitana, ha avuto ricadute importanti sulle scuole empolesi e che dota di importanti laboratori il Ferraris. L’edificio è Nzeb (Nearly zero energy building), completamente costruito in bioedilizia. Nelle prossime settimane sarà presentato un masterplan della geografia definitiva delle scuole empolesi, con interventi che fanno parte di una cornice complessiva più ampia". Il termine dei lavori dei due nuovi blocchi è previsto per gennaio 2025.

Irene Puccioni