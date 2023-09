Scuola, infiltrazioni nel solaio. È caccia alla perdita d’acqua. Arriva la ditta specializzata

La scuola dell’infanzia "Coccolalla" di Limite ha problemi di infiltrazioni. Criticità non insormontabile per l’attività didattica, ma si deve andare a caccia di una perdita d’acqua per poterla riparare. Motivo per cui il Comune si è già rivolto ad una ditta specializzata. Lo stesso Comune spiega che nei mesi scorsi sono comparsi i primi segni di "consistenti perdite" che hanno interessato il solaio tra il piano terra e il primo dei locali adibiti ad asilo nido comunale. Sono stati avviati accurati accertamenti, che però ad oggi non hanno prodotto risultati sulla causa del problema. Si è deciso allora di ricorrere ad una ricerca mediante sistema elettroacustico per individuare eventuali rotture di tubazioni sottostanti la pavimentazione. Si spera così di ovviare la fastidioso inconveniente, che potrebbe poi diventare rischioso per l’edificio. Da una questione che si cerca di risolvere a un’altra, sempre al capitolo scuola, che si risolve: garantita con gli ultimi atti del Comune di Capraia e Limite la concessione del servizio di refezione scolastica a ridotto impatto ambientale per il nido comunale, le scuole dell’infanzia, le scuole primarie e la scuola secondaria di primo grado (media), per i prossimi tre anni educativi. Se ne occupa un’impresa specializzata di Reggio Emilia, e c’è un primo stanziamento di spesa che serve a coprire il costo fino a dicembre, pari a 65mila euro. La proiezione dell’appalto arriva fino al 2026. Vista l’importanza per le famiglie, ciò serve a garantire maggiore stabilità a tutto l’arco dei servizi scolastici. Un ulteriore atto dell’amministrazione che va nella stessa direzione di garanzia dell’assistenza ad alunni con disabilità.