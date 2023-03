Scuola, giovani e sport S’inaugura il cantiere Il Checchi avrà la palestra

Ora gli annunci sono finiti. I lavori stavolta partono. Stiamo parlando della realizzazione di una palestra con campi da basket, pallavolo, spogliatoi e servizi. Le strutture, lo ricordiamo, saranno a servizio dell’istituto superiore Arturo Checchi e delle società sportive di Fucecchio. L’amministrazione comunale invita la cittadinanza per domani alle 11,30 all’inaugurazione del cantiere che si terrà nella de del liceo in via Padre Checchi.

Interverranno il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, il sindaco delegato della Città Metropolitana Giacomo Cucini, la vice sindaca di Fucecchio Emma Donnini, l’assessore allo Sport di Fucecchio Fabio Gargani, il dirigente della Città Metropolitana Paolo Cianchi, la dirigente scolastica dell’istituto Checchi Genny Pellitteri e il presidente della Consulta dello Sport Alberto Beconcini. Un traguardo importante. Dopo alcuni cambi di programma che hanno rallentato la realizzazione, ora il quadro è certo con la soluzione della vicenda legata alla struttura iniziata nel 2019, che costerà – secondo le stime – circa un milione e 100mila euro. Per quanto riguarda il cronoprogramma delle opere è di un anno il tempo stimato per realizzare la palestra che sarà dotata di tre campi da pallavolo e pallacanestro, spogliatoi e servizi. Si tratta di un’opera indubbiamente molto attesa. Peraltro a servizio di una scuola d’eccellenza di Fucecchio - il Checchi si sta distinguendo, nei vari indirizzi, ad altissimi livelli –: e di tutto il Valdarno. Già da qualche settimana la Città Metropolitana di Firenze, competente per le scuole superiori, aveva affidato i lavori. Si avvia quindi alla soluzione la realizzazione di un’opera che ha avuto un percorso travagliato e che alla fine ha dovuto fare i conti – non l’unica, a dire la verità, in questo periodo storico – con gli aumenti vertiginosi delle materie prime. Lo stesso quadro economico prima dell’appalto ha dovuto essere rimodulato sui nuovi listini. Ora la strada è in discesa.

E con il 2024 sarà realtà uno spazio polifunzionale a servizio del polo scolastico, con centinaia di studenti che potranno svolgere tutte le mattine le attività motorie a fianco del proprio istituto, e delle tante società sportive fucecchiesi che nel pomeriggio e la sera avranno la possibilità di utilizzare una struttura moderna per svolgere le attività e per promuovere lo sport.

Carlo Baroni