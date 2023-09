Scuola e quota mensa: "Diventi un credito"

"La quota di iscrizione serve a colmare i mancati incassi", attacca Forza Italia con il capogruppo Simone Testai, riguardo l’ormai famosa “tassa” per accedere ai servizi scolastici. "Venerdì prossimo avremo l’approvazione del bilancio consolidato e anche quest’anno la Fucecchio servizi nel bilancio di esercizio 2022 riporta perdite, così come nel bilancio d’esercizio 2021 – spiega Testai – causa per la quale la giunta ha avuto la “brillante” idea di inserire questa “tassa” d’iscrizione finalizzata a colmare i crediti non riscossi dalla Fucecchio servizi. L’inefficienza dimostrata dalla Fucecchio servizi nel procedere al recupero dei crediti in materia di refezione e trasporto scolastico degli utenti non può legittimare un prelievo “forzoso” a carico della generalità degli utenti i quali nella stragrande maggioranza numerica sopportano sacrifici e provvedono regolarmente ai pagamenti". "Abbiamo ritenuto opportuno presentare una mozione – conclude – che mira a trasformare in credito la quota d’iscrizione di 35 euro, affinché ogni utente paghi giustamente quanto dovuto per il servizio, senza accollarsi spese per l’inefficienza della Fucecchio servizi partecipata al 100% del Comune di Fucecchio".