Scuola e cantieri, a settembre l’inaugurazione delle nuove aule

E’ già fissata l’inaugurazione. "Un altro obiettivo del programma di mandato è stato raggiunto – dice il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli –: i lavori di ampliamento della scuola media Montanelli Petrarca sono praticamente conclusi, mancano solo gli ultimi ritocchi di dettaglio. Il 9 settembre faremo l’inaugurazione delle nuove aule". Ma non è questo l’unico cantiere che riguarda il mondo della scuola nel Comune. "Fucecchio investe nell’istruzione – aggiunge il primo cittadino facendo il punto della situazione –: sono già partiti i lavori per la realizzazione della nuova scuola di Vedute, per un impegno di 1,3 milioni di euro, e sono in fase preparatoria i lavori per il nuovo polo scolastico di via Foscolo dove, con 7 milioni di euro, finanziati come a Vedute dal Pnrr, costruiremo un nido d’infanzia, una scuola materna e la nuova mensa scolastica.