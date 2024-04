Scuola d’infanzia. Parte il cantiere per il terzo lotto

All’indomani del progetto di cui si è a lungo parlato, è finalmente al via il cantiere per la realizzazione del terzo lotto della scuola ‘Margherita Hack’ a Montelupo. Il plesso venne ideato attorno al 2008-2010 ed è venuto su per gradi. Oggi, ciò accade grazie ai fondi Next Generation Ue: sarà realizzato un nuovo edificio destinato ad ospitare un polo per l’infanzia da 0 a 6 anni. È un investimento di oltre 3.800.000 euro per realizzare il completamento del progetto "La Scuola nel Parco". È di rilievo la vicinanza del parco dell’Ambrogiana, che entra di fatto nel contesto scolastico. Anche la viabilità è stata studiata ad hoc con priorità per la sicurezza.

L’idea base del progetto, sviluppato assieme alla direzione didattica, all’attuale gestore del nido d’infanzia comunale ‘Madamadorè’ e alla coordinatrice pedagogica Jessica Magrini, è quello di favorire la consequenzialità dell’utilizzo degli spazi. Cioè una connessione tra i vari gradi di scuola e le famiglie stesse. La superficie complessiva dell’area dell’intervento, compresa la parte già realizzata, è di 10460 metri quadrati e il nuovo cantiere riguarderà un’area di 5900 mq. "La scuola Margherita Hack è per noi un fiore all’occhiello. Nell’arco di un solo mandato siamo riusciti ad inaugurare il secondo lotto ed avviare il cantiere del terzo, in situazioni non facili dovute alla pandemia prima e alla difficoltà di approvvigionamento di materie prime dopo", afferma l’assessore alla scuola e vicesindaco Simone Londi.

Andrea Ciappi