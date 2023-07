Scuola di teatro, spettacolo finale In scena l’indagine tra bene e male

Torna il teatro estivo a Galleno. E’ l’undicesima scuola estiva di Teatro che ha coinvolto bambini, adolescenti e giovani adulti in un intenso percorso creativo per tutto il mese di luglio. Lo spettacolo finale è liberamente ispirato a "Il Signore delle Mosche" di William Golding: pochi superstiti di un disastro aereo si ritrovano su un’isola deserta; sono giovani, senza adulti, devono fare i conti con la sopravvivenza, la ricerca di cibo, i tentativi di essere salvati. E con qualcosa che sembra osservarli dal fondo della foresta, turbandoli. Un’indagine sulla natura dell’individuo, sul bene e sul male, sul sopruso e la violenza, ma anche sulla bellezza dell’essere umano che risplende nella sua fragilità e nella sua animalità. Come ogni anno, l’evento, organizzato dai volontari di All’ombra del Campanile della Comunità parrocchiale di Galleno-Pinete-Querce. Appuntamento venerdì alle 21,30. Ingresso a offerta libera.