Scuola di magia sul palco del Pacini

"Scuola di magia". Questo lo spettacolo dedicato alle scuole che sarà portato in scena oggi e domani alle 10 al Nuovo Teatro Pacini di Fucecchio, a cura dell’associazione Teatrino dei Fondi. Si tratta di una produzione Teatro Verde di e con Andrea Calabretta per la regia di Emanuela La Torre, scene, costumi e burattini a cura di Santuzza Calì. Nel bosco disegnato da Santuzza Calì c’è una Scuola di magia, immaginata da Andrea Calabretta. Due maghetti, uno verde e uno rosso. Sono alle prime armi; hanno voglia di imparare, hanno caratteri diversi. Ricordano amicicompagni come molti lo siamo stati, con i timori, la curiosità, l’incoscienza e la voglia di crescere. Ma per diventare grandi la strada è lunga, non sempre facile e ognuno ha i suoi tempi e modi di percorrerla. Si incontrano i buoni e i cattivi. Il bene e il male. Il gioco è imparare a riconoscerli. E per questo serve la forza che abbiamo dentro di noi e gli amici che si scelgono: diversi tra loro, diversi da noi e per questo indispensabili gli uni agli altri, per affrontare quell’avventura meravigliosa che è la vita. Le musiche originali sono di Enrico Biciocchi. Lo spettacolo è consigliato per bambini e bambine dai sei ai dieci anni di età. La rassegna proseguirà poi a marzo con altre tre date.