Scuola di giornalismo. Focus speciale su Gaza

Inizia il percorso la scuola di giornalismo. Il taglio del nastro sarà sabato prossimo. E, dopo la mattinata dedicata all’inaugurazione del percorso di quest’anno, di giornalismo internazionale e nuovi media (dalle 10), con la relazione di Ferruccio de Bortoli, la Fondazione Montanelli Bassi ha ritenuto utile organizzare uno spazio di approfondimento e riflessione sui recenti fatti di cronaca con una serie di interventi sul tema "La guerra a Gaza: tra prospettiva storica e attualità". Terma, appunto, attualissimo e complesso. La sessione, dedicata ai partecipanti alla scuola, è anche aperta al pubblico ma per motivi organizzativi e logistici l’orario sarà dalle 14 alle 17 nell’auditorium della Fondazione Montanelli Bassi in Via di San Giorgio 2. Gli organizzatori consigliano a chi è interessato a partecipare di effettuare una prenotazione presso info@fondazionemontanelli.it, oppure telefonando al numero 3281289087.