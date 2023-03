Scuola di Fontanella: niente da fare Gli iscritti sono appena dieci Aule nuove, ma restano chiuse

EMPOLI

Sarebbero servite sedici iscrizioni, ma ne sono arrivate soltanto dieci. Per questo la scuola dell’infanzia di Fontanella rimarrà chiusa anche il prossimo anno. La prima ad esserne dispiaciuta è la dirigente dell’istituto comprensivo Empoli Ovest, Maria Anna Bergantino. "Peccato – esordisce la preside – Ci eravamo attivati tutti: scuola, famiglie, comunità. Avevamo fatto l’open day per presentare l’offerta formativa e anche il Comune si era impegnato molto per cercare di riattivare la sezione dell’infanzia". Il sindaco Brenda Barnini aveva anche rivolto un appello in vista del termine delle iscrizioni per l’anno scolastico 20232024.

"Siamo al lavoro insieme ai genitori e alla scuola per monitorare la situazione: manca un piccolo sforzo per farcela davvero – spiegava Barnini –. C’è stato grande interesse da parte delle famiglie e il Comune è disponibile a dare tutto il supporto che serve per riaprire la scuola, a partire dal servizio di trasporto anche dalla frazione di Ponte a Elsa verso Fontanella e dalla possibilità su richiesta delle famiglie di offrire un pacchetto orario allungato rispetto al normale tempo scuola". Quello del pulmino era uno degli incentivi con il quale l’amministrazione sperava di far leva sulle famiglie delle frazioni limitrofe per fare in modo che nei moduli di iscrizione al comprensivo Empoli Ovest venisse indicata la scuola di Fontanella. Purtroppo tutti gli sforzi non sono stati ripagati. Nella scuola della frazione empolese, tra l’altro, sono stati eseguiti lavori di riqualificazione e di efficientamento energetico. Il plesso è stato chiuso lo scorso anno proprio per il mancato raggiungimento del numero minimo: al termine utile per l’iscrizione si contavano soltanto tredici bambini. Quest’anno è andata peggio nonostante la mobilitazione dei genitori e l’appello-invito alle famiglie ‘di confine’ a iscrivere i propri figli al plesso di Fontanella. Il numero degli alunni non è riuscito a crescere, ma la dirigente non si scoraggia: "Ci riproveremo – afferma –. L’obiettivo è riaprire la scuola, magari riuscendo ad arrivare a formare una sezione da 2324 alunni".

Irene Puccioni