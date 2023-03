Scuola dell’Olio Iscrizioni aperte

Tutto pronto. Il 31 marzo ci sarà l’inaugurazione della scuola dell’olio e dell’olivocultura a Vinci, un obiettivo reso possibile grazie al lavoro dalla Pro Loco di Vinci e del Comune. Il corso è rivolto a formare dei giovani tecnici con particolare riguardo alle particolarità dell’olivicoltura di Vinci e del Montalbano. Si tratta di un’area dalle grandi potenzialità: al momento però l’olivicoltura è minata da abbandono e per questo l’obiettivo è formare nuovi tecnici per l’olivicoltura e l’elaiotecnica.

Ci si potrà iscrivere fino alle 13 del 21 aprile (selezionando le lezioni) o entro le 13 del 27 marzo (per l’accesso all’intero corso) all’ufficio protocollo del Comune.Il corso è strutturato in moduli, con il 55% di attività teoriche in aula e il 45% di attività pratiche: la conclusione è prevista per novembre e al massimo i partecipanti potranno essere 25.