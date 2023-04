Scuola dell’infanzia Ecco il via libera ai lavori Il cantiere ora è alle porte

Disco verde definitivo ai lavori del quarto stralcio della scuola di San Quirico, ’Margherita Hack’, adiacente al parco dell’Ambrogiana, operativa da una decina d’anni tuttavia oggetto di ulteriori miglioramenti già progettati da tempo: è efficace l’aggiudicazione dell’appalto a una società specializzata di Empoli, secondo la decisione appena presa dal Comune.

Si tratta della costruzione degli spazi destinati alla prima infanzia, la scuola 0-6. La spesa è di poco inferiore ai 60mila euro; in tal senso, il Comune di Montelupo risulta destinatario del finanziamento Next Generation Eu. E dunque, come già annunciato dalla giunta Masetti, si torna a puntare forte su questo plesso che punta a coniugare gli ambienti di apprendimento al parco, alle famiglie, all’ambiente attorno. Con particolare attenzione alla bio-architettura. Cantiere, pertanto, alle porte. Montelupo è impegnata attorno a questo progetto dal 2008 e l’esito dell’impresa è sempre stato positivo, tanto che oggi si tira dritto per arrivare quanto prima alla definizione degli spazi per gli alunni più piccoli. Tanta attenzione è stata posta sulla viabilità attorno al plesso, progettata tenendo conto della sicurezza e della possibilità di agevolare l’accesso a piedi. Oltre che della facilità di parcheggio.

Andrea Ciappi