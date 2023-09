Scrittori a Km 0 La rassegna apre le porte

MONTESPERTOLI

Riparte l’iniziativa "Scrittori a Km0", un progetto che promuove e celebra la letteratura locale. Questa iniziativa unisce autori, lettori e comunità montespertolese in un’esperienza letteraria unica, mettendo in primo piano la ricchezza della creatività letteraria locale. "Scrittori a Km 0 – spiega l’assessore alla cultura, Alessandra De Toffoli – promuove l’importanza della letteratura locale e delle voci degli scrittori che vivono nella nostra comunità. Troppo spesso, i talenti letterari locali rimangono nascosti nel grande panorama delle pubblicazioni globali. Questa iniziativa mira a sottolineare che la bellezza e la rilevanza delle storie possono essere scoperte proprio dietro l’angolo, a pochi chilometri da casa nostra".

"La rassegna apre le porte a chi non fa lo scrittore di professione, a chi lo avrebbe forse voluto fare ma è rimasto un sogno nel cassetto e proprio da quel cassetto i partecipanti tirano fuori i loro scritti talvolta pubblicati in autonomia tirando fuori anche un pizzico di coraggio talvolta semplicemente fatti conoscere a parenti ed amici, ma in entrambi i casi scopriamo storie stupende che fanno sognare anche chi li ascolta" aggiunge la responsabile della Biblioteca, Daniela Brenci. L’obiettivo principale di Scrittori a Km0 è mettere in luce le voci locali valorizzando e promuovendo gli scrittori dando spazio alle loro storie, riflessioni e punti di vista unici che spesso rappresentano il cuore e l’anima delle comunità.

Tutti i giovedì di settembre alle ore 18.30 al centro culturale “Le Corti” ripartirtà l’iniziativa a ingresso gratuito. Domani si svolgerà il primo incontro con “L’ombra della sera” di Daniela Mancini. L’autrice dialogherà con Alessandra De Toffoli. La serata sarà allietata dalla lettura di testi estrapolati dalla pubblicazione a cura di Ester Dolce. Nei prossimi giovedì si incontreranno gli autori, il 14 settembre Mauro e Piero Pinzauti con il libro “I Penzauti”, Pagnini Editore; il 28 settembre Tamara Morelli con il libro “Una mimosa per dire...donna”; Ibiskos Uliveri Edizioni. Per informazioni sugli eventi si può contattare la Biblioteca “Ernesto Balducci” al numero 0571600228 oppure scrivere una email a [email protected].