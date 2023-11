Scritta omofoba a Certaldo, il sindaco: "Un gesto da condannare, ma non credo sia rivolta a me"

Certaldo (Firenze), 22 novembre 2023 – Una scritta omofoba è apparsa su un cartello stradale per il divieto di sosta nei pressi dell’abitazione del sindaco del Comune di Certaldo, Giacomo Cucini. Primo cittadino che ha commentato così l’accaduto. "È successo in una zona ritrovo di molti ragazzi giovanissimi e, onestamente, non ho nessun elemento per poter pensare che sia rivolta a me – confessa Cucini –. Rimane il fatto che è una cosa grave e che purtroppo sono parole offensive che vengono usate moltissimo anche fra i giovanissimi, anzi forse soprattutto fra i giovanissimi e che ancora allontanano la possibilità e la sicurezza di ragazze e ragazzi di scoprire se stessi e di essere tranquilli nell’ascoltare se stessi. Sono gesti comunque da condannare, molto gravi e che confermano quanto anche all’interno della scuola ci sia ancora bisogno di affrontare percorsi di educazione all’affettività e alla rispetto di tutti e che portino a un certo tipo di sensibilità. Altrimenti si allontana la possibilità di tante ragazze e ragazzi di vivere un percorso personale, una scoperta e un’accettazione di se stessi in maniera positiva".

"Condanna assoluta quindi per questo gesto, che dimostra ancora quanto bisogno ci sia di lavorare sull’allontanamento dell’omofobia per non vedere appunto l’omosessualità come una caratteristica negativa nell’altro, perché ancora questa cosa è molto molto diffusa anche nei giovanissimi – conclude il sindaco – ma ripeto, non ho alcun elemento per pensare, per pur quanto vicino a casa mia, che posa essere direttamente riferito a me".