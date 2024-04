Scout e... giornalismo. Una passione doppia

EMPOLI

Zaini in spalla, tenuta da uscita e tanta curiosità verso la professione del giornalismo. Si sono presentate così cinque ragazze degli scout empolesi nella redazione locale del quotidiano La Nazione. Di età compresa tra gli 11 e i 16 anni, Giulia Giampaglia, Gemma Ghetti, Fannì Iori, Ada Forconi ed Emma Gaggelli hanno raccontato l’origine della propria attività sul giornalismo, partita con la stesura di un articolo di cronaca durante una uscita scout a Perugia, per poi apprendere dalle parole del capo redattore come si realizza un quotidiano, dalla riunione mattutina alla composizione vera e propria delle pagine attraverso l’utilizzo di determinati programmi, fino alla trasformazione nel giornale cartaceo che ogni mattina finisce in edicola. Dopodiché le ragazze si sono concentrate su una serie di domande ai redattori. Quesiti minuziosi, che hanno spaziato da come si da maggior importanza ad una notizia rispetto che ad un’altra, come si sviluppa un articolo a partire dai dati che si dispone e soprattutto come ci si difende dalle fake-news. Chiedendo a professionisti del settore sia come essi stessi si muovono per capire se un fatto che viene letto in rete, sui social piuttosto che su un blog, sia quali armi può utilizzare il lettore per capire se una notizia sia falsa o meno.

Un incontro durato un oretta in cui le giovani hanno potuto approfondire alcuni temi di loro interesse, prima di ritrovarsi in sede per mettere nero su bianco l’esperienza e redigere quindi un altro articolo, dopo quello realizzato a Perugia.