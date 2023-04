Scoprire l’area Righetti Tra aironi e cormorani

La prima domenica dopo Pasqua (dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18) alla scoperta dell’area Righetti che costituisce la parte più settentrionale della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio, conserva elementi di grande interesse paesaggistico e naturalistico. Tutto grazie alle cure prodigate per decenni dall’ingegner Gaetano Righetti e poi dal Consorzio di Bonifica, che ne ha acquisito la proprietà: proprio per questo è possibile visitarla solo in compagnia di guide esperte, che sappiano come ridurre al minimo ogni disturbo alla flora e fauna protette. Anche in questa parte della Riserva Naturale sono stati effettuati negli ultimi anni grandi interventi di manutenzione e ripristino ambientale, e in particolare sono stati creati specchi d’acqua, dotati anche di due osservatori faunistici, che ospitano durante l’inverno e la migrazione primaverile una grande varietà di uccelli acquatici. Nell’Area Righetti ci sono anche due piccole colonie riproduttive di aironi e cormorani. L’iniziativa è del Centro Rdp del Padule di Fucecchio.